Одну из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии отключили из-за утечки на территории Польши, сообщил польский оператор магистрали PERN.

Одна из ниток нефтепровода «Дружба», расположенная по направлению Германии, временно не функционирует. Причина заключается в утечке на польской территории. Подробности стали известны СМИ от местного оператора PERN.

5 августа, ближе к вечеру, система подала сигнал о разгерметизации части трубы в районе Ходеча. Специалисты станции тут же перекрыли подачу ресурса по поврежденному трубопроводу.

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Согласно сообщению оператора, иные нити, включая Поморский участок, использующийся для прокачки нефти для дальнейшей транспортировки ресурса в Германию, работают в штатном режиме, неполадок не обнаружено.

На место проблемы уже выдвинулись специалисты, представители аварийной службы и пожарные. Сейчас проводятся восстановительные работы.

В первый месяц лета 2023 года ЕС ограничил поставки российских ресурсов по северной ветке нефтепровода «Дружба», тем самым лишив Германию и Польшу российских нефтепродуктов. Но запрет не распространяется на сырьё, изготовленное и отправленное, к примеру, из Казахстана.