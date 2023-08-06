Замглавы МИД Польши Павел Яблонский пожаловался на «вполне реальную угрозу» со стороны Белоруссии из-за присутствия там солдат ЧВК «Вагнер». Как сообщает CNN, замминистра утверждает, что солдаты предпринимали попытки проникнуть в Польшу.

Варшаве вновь угрожают. В этот раз опасность исходит от группы бойцов «Вагнер», попытавшейся проникнуть на территорию Польши. Подробности предоставлены заместителем главы МВД Польши Павлом Яблонским.

Он подчеркнул, что Варшава готовится дать ответные меры. Одна из таких – полное закрытие государственных границ.

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В своём интервью Яблонский заявил, что Белоруссия сейчас представляет для Польши большую угрозу. Если состоялась одна попытка проникновения на территорию государства, за ней последует новая. Перед этим Варшава затребовала у Минска объяснений по поводу нарушенного воздушного пространства.

Польское руководство уже предпринимает активные меры, стягивая войска ближе к границам. Яблонский не уточнил, о каком количестве солдат идёт речь.

Варшава пойдет на все, чтобы защитить свою территорию. Если потребуется, Польша изолирует Белоруссию, а также закроет государственные границы.

Президент РБ Александр Лукашенко опроверг все обвинения Варшавы, указав, что бойцы «Вагнер» не проводили операций на польской территории.