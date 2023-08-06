Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Douglas Macgregor Straight Calls заявил, что власти США ищут способ отмежеваться от своего тотального провала на Украине и хотят обвинить Киев в поражении.

Вашингтон устал спонсировать Киев, считая его провальным проектом. Америка желает обвинить Украину в проигрыше, после чего «удалится за кулисы». С подобным заявлением выступил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Американцы являются весьма идейным народом, верящим в собственное превосходство. И осознание того, что украинский конфликт пошел «не по плану», серьезно ударит по авторитету руководства государства. Макгрегор считает, что теперь американские чиновники будут пытаться сохранить лицо. Единственным верным решением является полный отказ от Украины.

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Полковник подчеркнул, что многие граждане уже довольно давно выражают недовольство по поводу отправки военной помощи Украине. Но это всё объяснялось «высшей целью». Теперь, когда контрнаступление, по факту, проиграно, Вашингтону требуется подобрать убедительные аргументы, чтобы объяснить траты миллиардов долларов из государственного бюджета.

С точки зрения военного специалиста, Америка решила принести Украину в «жертву». Вашингтон с самого начала допустил фатальную ошибку, недооценив возможности России. Вся иностранная техника, щедро поставляемая Европой, моментально уничтожалась на поле боя, а системы ПВО не могут противостоять крылатым ракетам и дронам.

Теперь США нужно срочно скрыть свой провал и вернуться на собственную территорию, пока не стало слишком поздно. Но репутация, определенно, уже «подмочена».