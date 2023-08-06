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СМИ: при прорыве российской линии обороны ВСУ столкнутся с контратакой
Киеву нет смысла пытаться продолжать контрнаступление, поскольку при первом же прорыве линии обороны Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с контратакой российских войск.

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Киеву пора прекратить своё контрнаступление. С таким заявлением выступил политолог и профессор Массачусетского института Барри Р. Позен. Он считает, что для ВСУ всё кончено. Даже если украинским силам удастся прорвать российские рубежи, после этого они столкнуться с контрнаступлением ВС РФ.

Политолог утверждает, что нынешние усилия Киева тратятся впустую. Просто добраться до оборонительных рубежей уже является очень сложной задачей. Даже если первая линия будет прорвана, ВСУ столкнутся с контратакой российской армии. При этом украинские бойцы будут находиться в ослабленном и истощенном состоянии, не имея достаточного снабжения.

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С точки зрения Позена, иностранные государства уверовали в успех Украины из-за поступившей в их распоряжение дезинформации. В Европе полагали, что у России отсутствует достаточное количество военных резервов. Но частичная мобилизация, проведенная в РФ в 2022 году, позволила не только восстановить, но и нарастить боевую мощь.

Также Москва располагает большим количеством инновационных технологий. Только беспилотники и модернизированная артиллерия доставляют ВСУ множество проблем, а ведь есть ещё танки и крылатые ракеты.

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Источник: foreignpolicy.com
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