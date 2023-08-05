Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и другие страны Запада должны прекратить лицемерить и врать по вопросам зерновой сделки.

Турецкий и украинский главы МИД переговорили в телефонном формате. Подробности их беседы приведены в СМИ.

Между руководителями ведомств состоялся разговор о дальнейших экономических взаимоотношениях. В ходе беседы был поднят вопрос о возвращении к зерновой сделке.

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Перед этим в СМИ поступило заявление от Владимира Джабарова, входящего в комитет Совфеда по международным делам. Он подчеркнул, что о восстановлении зерновой сделки не идёт даже речи, пока иностранные государства игнорируют требования, выдвинутые российской стороной.

Также он добавил, что Москва готова пересмотреть своё отношение по данному вопросу, если у Турции получится реализовать условия в пользу РФ.

Сообщение о завершении действия зерновой сделки было сделано ещё 17 июня нынешнего года. Об этом рассказал Дмитрий Песков. Причина действия договоренностей – отсутствие реакции со стороны Европы на требования, выдвинутые Россией. Без выполнения условий Москва не готова продлять черноморскую инициативу.