В статье The War Zone Говард Альтман написал, что украинская сторона не достигла значительных успехов в своем наступлении, несмотря на поставки вооружения западными странами и обучение военнослужащих в специализированных лагерях США и НАТО.

Говард Альтман, обозревающий издание The War Zone, считает, что президент Украины Владимир Зеленский начал посылать НАТО «бедственные сигналы».

Киев полностью провалил нынешнее контрнаступление, а попытки прорваться на Запорожском направлении претерпели крах.

реклама

С точки зрения Альтмана, Украина не смогла взять штурмом укрепленные российские оборонительные рубежи, поэтому прибегла к другой тактике – артиллерийским обстрелам. Смена стратегии является лучшим показателем того, что первоначальный план провалился.

ВСУ неоднократно делали заявления о том, что у них отсутствуют соответствующие ресурсы, чтобы провести полноценное наступление. Российские войска, на подходах к оборонительным рубежам, обустроили настоящее минное поле. Чтобы преодолеть его, потребуется множество команд опытных саперов, а также специальная техника, не имеющаяся в распоряжении украинских сил.

Также у ВСУ наблюдается значительный дефицит кадров. У новобранцев отсутствуют какие-либо навыки ведения боя, а опытные подразделения удерживаются в тылу. Ежедневные потери и отсутствие успехов подавляют моральных дух бойцов.

Вывод очевиден: контрнаступление проиграно. Зеленскому пора перейти к мирным переговорам, пока для киевского режима не стало слишком поздно.