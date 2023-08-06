"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США", — говорится в сообщении минобороны.

Российский истребитель Су-30 был поднят по тревоге. Причина – беспилотник MQ-9A Reaper, вошедший в акваторию Черного моря. Подробности сообщены Национальным центром управления обороной.

Российские средства, отвечающие за мониторинг воздуха, нашли объект, который стремительно шел к государственной границе. Чтобы опознать его, а также, в случае необходимости, уничтожить, был поднят отечественный истребитель Су-30.

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В сообщении ведомства указывается, что неизвестным объектом оказался американский беспилотник MQ-9A Reaper.

Как только истребитель начал приближаться, дрон тут же развернулся, изменив траекторию полета. Государственная граница осталась не пересеченной.

Су-30 приземлился обратно на базу. В ведомстве подчеркнули, что вылет был санкционированным, выполнялся согласно обеспечению мер безопасности.

Это не первый раз, когда иностранные беспилотники пытаются пересечь государственную границу. В марте этого года был схожий прецедент с MQ-9A Reaper.