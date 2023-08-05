Чем занимаются супергерои в свободное время от спасения мира? Может подрабатывают на обычных работах?

Давайте представим мир, где супергерои из команды Мстителей превратились в обычных людей. Midjourney показала, как бы они выглядели, если бы им пришлось искать работу, чтобы прокормить себя.

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Капитан Америка обладает сверхбыстрой реакцией, у него усиленные зрение, слух и обоняние, а также повышенная стрессоустойчивость. В альтернативной вселенной он использовал эти качества и устроился в сеть быстрого питания.

Тони Старк был гением, миллиардером, плейбоем и филантропом. В этой вселенной он уже не сын богатого промышленника, приходится зарабатывать на жизнь тяжелым трудом. Теперь он механик, но ему нравится эта работа.

Соколиный глаз отличается невероятными рефлексами, в его ловкости нет сомнения. Он шустрый и находчивый, быстро адаптируется к любой среде. Из него получился неплохой рыболов.

Черная вдова владеет боевыми искусствами, но теперь ей хочется спокойной жизни. Она стала продавцом на уличном рынке. Из плюсов — получает зарплату каждый день, может покупать фрукты и овощи со скидкой.

Питер Паркер тоже не сидит без дела. У него отличное равновесие, он может подниматься по отвесным стенам. В рутине бесконечности Человек-Паук работает мойщиком окон, ведь он не боится высоты.