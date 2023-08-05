"Конфликт вокруг Тайваня нужен выжившему из ума (президенту США Джо. — Прим. ред.) Байдену, чтобы отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем США", — написал он.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин, в собственном канале Телеграм, заявил, что Вашингтон уже взял Тайвань в «оборот», подготавливая вторую Украину.

Политик подчеркнул, что президенту США Джо Байдену попросту необходим ещё один конфликт. Избиратели акцентируют внимание на внутренних проблемах государства, находя всё больше несостыковок. Если так и продолжится, о победе на предстоящих выборах Байден может забыть.

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Американский лидер планирует приобрести большое количество вооружения для острова. При этом Тайвани выделят средства, изначально предназначавшиеся Украине.

Володин указал на нынешнее отношение Запада к Украине. Киевский режим, несмотря на все свои старания, не смог угодить Европе. Сам же Байден потерял все рейтинги, с каждым днем устанавливая новые антирекорды.

Ситуация вокруг острова начала обостряться с момента его посещения Нэнси Пелоси, представляющей США. Китай, расценивающий Тайвань как свою провинцию, обратил внимание на происходящее, оперативно проведя вблизи военные учения.