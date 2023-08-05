По словам дипломата, США привычным образом политизируют вопросы, касающиеся технологий и торговли. «Они используют их в качестве инструмента и оружия во имя национальной безопасности», — добавил он.

Америка всегда была печально известна своими деструктивными намерениями. Государство любит влезать в дела других стран, разрушая привычный уклад их жизни. Теперь на очереди Китай.

Как заявил представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъйю, Америка намеревается разорвать производственные и логистические цепочки.

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В ближайшее время будут разработаны меры со стороны США. Теперь Америка станет ещё меньше вкладывать в технологический сектор КНР. Дипломат считает, что Вашингтон пошел по привычному пути, политизируя вопросы, затрагивающие технологии и торговлю. Данные две аспекта крайне значимы для национальной безопасности.

С точки зрения китайского представителя, США намерены разорвать установившиеся цепочки в производственном и логистическом секторах. Это, в свою очередь, вызовет диссонанс и трудности на рынке. Дипломат добавил, что Америка действует исключительно ради своей выгоды, но нанося вред всему миру.

Ранее прозвучало заявление от Минфина США Джанет Йеллен. Она выражает исключительную готовность взаимодействия с КНР, особенно в отраслях, интересных двум государствам. Среди важных вопросов Йеллен планирует поднять тему реструктуризации долга бедных стран.