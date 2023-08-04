В МИД Польши заявили, что Белоруссии были переданы убедительные доказательства инцидента с нарушением границы белорусскими вертолетами. Днем ранее Минск заявил, что польской стороне были переданы доказательства, что такого нарушения не было.

1 августа Белорусские ВВС несанкционированно вошли в польское воздушное пространство. Варшава оперативно отреагировала на происходящее, требуя объяснения.

Минское посольство 4 августа отправило сводку о произошедшем МИД РБ. В отчетах указано, что два белорусских вертолета действительно несанкционированно вошли в польское воздушное пространство, предварительно не уведомив об этом Варшаву.

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В польском МИД расценивают данный прецедент как прямую провокацию. Варшава затребовала от Минска скорейших объяснений по поводу. Пусть РБ и отказывается принять данный факт, но в распоряжении Польши есть задокументированные доказательства. Граница между двумя государствами была нарушена.

Прецедент может накалить обстановку до предела. Обе страны сейчас находятся в состоянии «тихого» противостояния. Польшу беспокоят находящиеся на территории Белоруссии бойцы ЧВК «Вагнер», а несанкционированное вторжение в воздушное пространство может быть расценено в качестве прямой провокации.