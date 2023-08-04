А обученность бойцов и их численность играет меньшую роль

Украинский конфликт является уникальным в своем роде. Это настоящая «война современности». На поле боя присутствует вооружение как классического образца, так и инновационные решения, включая дронов. Различные стратегии, диверсии с помощью беспилотников и многое другое – всё это выделяет противостояние Москвы и Киева на фоне всех предыдущих конфликтов. Подобное заявление сделала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Она сослалась на мнение экспортов, считающих, что сейчас идёт «битва дронов». На первый план выходит не обученность бойцов и стратегии руководства, а имеющиеся в распоряжении технологические решения.

Некоторые представители ВСУ считают, что конфликт выходит на уровень войны «четвертого поколения». Они подчеркнули, что танкам по-прежнему есть место на фронте. Боевые машины демонстрируют свою эффективность, практически не уступая дронам. Нельзя однозначно заявить, что беспилотники лидируют на поле боя.

При этом российские дроны стали настоящей преградой для ВСУ. Беспилотники «Ланцет» относятся к технике нового поколения. Их мощности хватает, чтобы уничтожить боевую машину. Также в распоряжении РФ есть много БПЛА разведывательного типа.