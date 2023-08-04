В декабре 2022 года «Укрэнерго» объявляло чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества. К январю 2023-го на Украине восстановили более половины объектов теплоснабжения. В начале года «Укрэнерго» фиксировало дефицит в энергосистеме страны, но к концу февраля его удалось устранить.

Энергосистема Украины находится в критическом состоянии. Как утверждают специалисты, проводящие ремонтные работы, предстоящая зима будет одной из самых трудных в истории государства.

Всего удалось восстановить только 1,6% энергосистем. Это критические показатели на фоне разрушений, полученных инфраструктурой в ходе нынешнего конфликта.

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Константин Ущаповский, являющийся председателем Нацкомиссии, а также регулирующий НКРЭКУ, рассказал, что «Укрэнерго» функционирует всего на 7% об общего объёма.

Ущаповский отмечает удрученность нынешними показателями. Аварийно-восстановительные работы продвигаются слишком медленно. Во-первых, наблюдается острый дефицит кадров, во-вторых, отсутствует бюджет на проведение таких мероприятий. Также присутствует серьезная нехватка требуемых ресурсов. Предстоящий отопительный сезон будет одним из самых суровых в истории государства.

Инфраструктура получила критические повреждения. Стоимость ущерба оценивается почти в 30 млрд грн. Сейчас удалось восстановить объектов только на 482 млн грн.

Оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» получил ущерб почти на 10 млрд грн. Удалось восстановить лишь малую часть инфраструктуры, не более 7%.