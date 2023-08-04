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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Цена нефти Brent превысила $86 за баррель впервые с 17 апреля
Цены на сырье восстанавливаются на фоне сезонного пикового спроса на топливо для транспорта и сокращения поставок крупнейшими нефтедобывающими странами

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Баррель нефти Brent на лондонской бирже ICE установил новый рекорд по стоимости. Цена октябрьских фьючерсов составила $86. Это первый подобный показатель с апреля нынешнего года.

Максимальная стоимость составила 86 долларов и 16 центов. Только за сутки цена выросла свыше 1%. Чуть позже произошла корректировка стоимости. Нынешний ценник составляет всего $86,1.

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Brent – не единственная марка, решившая подняться в стоимости. Значительно возросла цена сырья WTI, добычу которого осуществляют в Техасе. Теперешняя стоимость составляет $82,54. Обе марки практически сравнялись в цене.

Повышение стоимости является ожидаемым событием. Страны объединения ОПЕК+ значительно уменьшили поставку сырья. Немалое значение имеет и перспектива скорейшей «поправки» экономического состояния Китая. С точки зрения аналитиков UBS, сырье может стать ещё дороже, дойдя до планки в 90 долларов.

Не только иностранные марки растут в стоимости. Отечественные продукты также стали дороже. Согласно июльским отчетам, средняя стоимость барреля Urals составляет $64. Показатель уже перевалил за предел, установленный иностранным государствами. Ожидается, что российское сырьё станет ещё дороже уже в ближайшее время.

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#россия #экономика #нефть
Источник: lenta.ru
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