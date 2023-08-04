По данным телеканала, которые приводит ТАСС, некоторые чиновники разочарованы тем, что Украина не вводит в бой наиболее тренированные и экипированные части.

Американские чиновники уже не просто недовольны, а разочарованы украинским наступлением, а также отсутствием результатов. Иностранные чиновники недоумевают, почему Киев бросает в бой исключительно необученные части, когда в распоряжении имеются полноценные солдаты с профильным образованием. Подробности приведены телеканалом NBC со ссылкой на некоторых сотрудников американской администрации.

В материале указываются, что украинское контрнаступление является провальным. ВСУ удалось взять лишь небольшую территорию под свой контроль, при этом российские оборонительные рубежи так и не были тронуты. Также американские чиновники недоумевают, почему Киев удерживает в тылу наиболее опытные подразделения, посылая в бой лишь новичков.

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Политик, оставшийся неизвестным, удивлен отсутствием результатов. В распоряжение Киева передали всё, о чем просил Владимир Зеленский: технику (в большом количестве), включая танки и бронемашины. Этого хватило бы, чтобы прорвать оборонительные рубежи хотя бы на одном из направлений.

Как считает бывший американский посол на Украине Уильям Тейлор, будущая поддержка Киева находится под огромным вопросом. Иностранные государства проявляли заинтересованность в спонсорстве до момента, пока были перспективы. Но Киев не продемонстрировал хоть каких-либо результатов. Если так продолжится и дальше, Европа окончательно отвернется от Украины.