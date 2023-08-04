В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он сказал, что огромное количество украинцев заставили идти на фронт.

Американский полковник Макгрегор рассказал о нынешнем состоянии ВСУ. Солдаты не желают продолжать боевые действия из-за многочисленных поражений на фронте.

В своём интервью он рассказал, что большинство украинцев попали на поле боя в принудительном порядке. У солдат отсутствовала нормальная экипировка, их обучили самому минимуму, а после отправили на укрепленные российские рубежи, где ВСУ ожидали подготовленные бойцы ВС РФ. Как итог – они гибли, так и не достигнув цели.

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Теперь ВСУ не желают идти в атаку. Бойцы прямо заявляют, что наступление проиграно.

Макгрегор поделился частью полученных докладов. Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому всё чаще поступают донесения о том, что бойцы ВСУ сдаются в плен, не желая бесславно гибнуть. Как известно, российская сторона обращается с солдатами противника должным образом: гарантирует неприкосновенность, обеспечивает медицинской помощью и т.д.

Полковник считает, что Киев отправлял собственный бойцов «на убой», пытаясь удовлетворить потребности НАТО. Политика Зеленского базировалась вокруг интересов Запада, а желания его же собственных поданных попросту игнорировались. Солдаты отвечают ему взаимностью, не идя в сражение за иностранные интересы.