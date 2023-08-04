Ранее Картаполов говорил о том, что введение уголовной ответственности для уклонистов от армии не связано с мобилизацией.

В период мобилизационных мероприятий уклонисты будут строго наказываться. Об этом рассказал Андрей Картаполов, занимающий пост главы комитета Государственной думы по обороне. Мужчины призывного возраста, уклоняющиеся от службы, могут быть лишены свободы на 5 лет. К правонарушениям, влекущим за собой уголовную ответственность, относится оставление военной части без дозволения командира, а также отсутствие явки по повестке.

реклама

Картаполов подчеркнул, что во время мобилизации все граждане, получившие повестку, обязаны прибыть в военкомат в обозначенный день и время. Если они решат уклониться от нее, либо после самовольно оставят часть, к ним могут применить уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Законопроект об этом может быть утвержден уже осенью.

Перед этим Картаполов подчеркивал, что уголовная ответственность никак не связана с мобилизацией. Над соответствующим законопроектом работали ещё до момента введения частичной мобилизации.

Ранее в РФ изменили рамки призывного возраста. Теперь повести будут приходить даже 30-летним гражданам.