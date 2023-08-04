Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Налог необходимо заплатить не позднее 28 января 2024 года. Он будет зачисляться в федеральный бюджет и носить разовый характер.

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится налог в виде 10% на сверхприбыль для крупных предприятий. Действие закона начнется 1 января следующего года. Налог требуется оплатить в течение 4 недель с первого числа 2024 года. Поступление целиком уходит в федеральный бюджет, взимается всего раз.

Список компаний, которым не требуется уплачивать налог, значительно расширили. Среди организаций, занимающихся добычей газа и угля, а также ещё ряда фирм, появились застройщики, не платящие дивиденды, имеющие финансовые трудности и предприятия, ранее занимавшиеся активными вкладами, из-за чего лишились прибыли в конкретном промежутке.

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Налог рассчитывается по простой формуле. Берется десятая часть от суммы превышения прибыли за прошедшие два года и сравнивается с показателями за 2018-2019 год за тот же самый период. Для некоторых предприятий оставили возможность уменьшить платеж вдвое, если произвести обеспечительный платеж до конца осени 2023 года.

Как полагают в руководстве страны, данный налог позволит пополнить бюджет почти на 300 млрд руб. Примерно пятая часть суммы будет уплачена предприятиями, занимающимися добычей твердых ископаемых.

Антон Силуанов, являющийся министром финансов РФ, подчеркнул, что данный налог является «разовой акцией». В дальнейшем к нему не будут прибегать без необходимости. Политик подчеркнул, что введение подобной меры на постоянной основе является нецелесообразным.