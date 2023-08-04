Вселенная Marvel, где герои смени плащи и трико на стильные костюмы

Нейросеть показала, как могли бы выглядеть Железный Человек, Человек-Паук, Халк, Тор и Локи, если бы они были легендарными гангстерами. Супергерои одеты с иголочки, сразу видно, что такие костюмы шьют только на заказ.

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Железный Человек чувствует цвета, оттенки, вокруг него царит гармония. Он подобрал авто, костюм к своему шлему. Но с этим парнем лучше не шутить, он обладает мощной силой: например, может поднять 100 тонн.

Человек-Паук хоть и кажется расслабленным на первый взгляд, это не так. Он всегда готов вступить в бой и не привык проигрывать. Не стоит забывать, что однажды он удержал здание массой более 100 тонн.

У Халка нечеловеческая выносливость, его сила безгранична. Если во вселенной Marvel он не был модником, то в образе Чикагской мафии Midjourney превратила его в брутальную звезду.

Тор был сотворен на основе одноименного бога из германо-скандинавской мифологии. Даже в этой вселенной он ни на миг не расстается с молотом.

Локи, сводный брат Тора, совсем не похож на него. Этот персонаж был создан на основе скандинавского бога хитрости и коварства. Здесь он выглядит так, будто контролирует весь мир.