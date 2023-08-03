Первая отечественная мобильная операционная система «Аврора» разработана на базе Sailfish OS — операционной системы с открытым исходным кодом от финской компании Jolla, которая была основана бывшими сотрудниками Nokia.

Компания «Аквариус» поделилась планами, согласно которым она собирается занять за ближайшие 3 года до 20% российского рынка клиентских устройств. До конца текущего года будет выпущено несколько ноутбуков, планшетов и смартфонов с отечественной операционной системой «Аврора». Их можно использовать для учебы, работы и игр.

Представители «Аквариус» заявляют, что готовы много работать и вкладывать большие средства для реализации этой цели. Точную сумму инвестиций сотрудники компании озвучивать не стали, но дали ясно понять, что сумма внушительная. Первые образцы устройств будут презентованы до наступления 2024 года.

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Эксперты считают, что в «Аквариус» поставили амбициозную, но вполне осуществимую задачу. При наличии средств и создании всех необходимых условий для качественной работы компания может обернуть уход с рынка иностранных устройств в свою пользу.

Напомним, в прошлом году в РФ было поставлено на 22% меньше смартфонов из-за границы, чем в 2021 году. При этом Доля Apple сократилась до 7,7%, Samsung — до 14%. В целом, оборот рынка смартфонов был сокращен на более 30%. Продажи ноутбуков и планшетов тоже уменьшились на 13,5% и 24% соответственно.