Уникальная особенность LG Signature OLED M заключается в том, что он не требует никаких проводных подключений, кроме кабеля питания.

В LG выпустили беспроводной телевизор стоимостью почти 3 миллиона рублей. Сегодня это одна из самых обсуждаемых дорогостоящих новинок в мире.

Южнокорейская компания, один из самых крупных мировых производителей потребительской электроники и бытовой техники, представила 97-дюймовый ТВ Signature OLED M 97M3. Разрешение модели — 4K, а ее частота — до 120 Гц. В комплект с ТВ входит приставка с интерфейсами HDMI 2.1, USB, Wi-Fi, LAN, Bluetooth, RF и RJ45.

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Благодаря беспроводному модулю ТВ обеспечивается скорость в 3 раза выше, чем стандарт Wi-Fi 6E. Как уточнили в LG, для стабильной работы требуется расстояние в виде 10 метров между телевизором и приставкой.

Телевизор вести почти 65 килограммов, он работает ОС WebOS 23. Его стоимость оценивается в 25 000 фунтов стерлингов, если переводить в рубли, получится 2 975 000.