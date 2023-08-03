Как и было обещано, 3 августа в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача приключенческого роглайта Loop Hero от российской студии Four Quarters и игры Bloons TD 6 в жанре tower defense.

На онлайн-сервисе Epic Games Store началась раздача «роглайта» Loop Hero, представленного разработчиками из России. Также сейчас есть возможность забрать Bloons TD 6.

Loop Hero представляет собой «роглайт» с элементами RPG. Действие происходит во вселенной, которая оказалась во временной петле. Главный герой должен воспользоваться колодой карт, и это позволит ему самостоятельно проложить путь для спасения мира.

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Тайтл разрабатывали представители Four Quarters. Они уже успели публично пообещать выпустить обновление, которое можно будет загрузить на устройство бесплатно.

В компьютерной игре Bloons TD 6 требуется выполнять разные задания, надо не только проходить, но и создавать испытания. Игра была выпущена 5 лет назад, за это время на Metacritic она собрала более 8 баллов.

Раздача Loop Hero и Bloons TD 6 в Epic Games Store будет проходить в течение 7 дней. Она завершится в 6 вечера по московскому времени 10 августа 2023 года.