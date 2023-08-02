Об этом сообщили 2 августа губернаторы этих регионов Вячеслав Гладков и Роман Старовойт. В комитете Госдумы по обороне ранее заявляли, что участники народной дружины «не могут быть вооружены». В Кремле говорят, что все делается «в строгом соответствии с законом».

Бойцы территориальной обороны Белгородской области, а также народная дружина Курской области, сегодня получили вооружение. Из Кремля поступило заявление по данному поводу. Согласно официальному сообщению от представителей руководства России, все осуществляется в рамках закона.

В СМИ рассказали о вооружении народных бойцов. Им дали автоматы, ружья против дронов и УАЗы в качестве транспорта. В белгородском формировании насчитывается порядка 3 000 человек.

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В Курске пока не происходила раздача оружия. Бойцы народной дружины ожидают этого в ближайшее время.

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о длительности рассмотрения данных вопросов. Обеспечение сформированных объединений требовалось реализовать в кратчайшие сроки, но этим пришлось кропотливо заниматься. Нужен был механизм, позволяющий осуществить передачу оружия, он был найден и первая партия снаряжения передана на местные базы. В ближайшие сроки удастся увеличить количество оружия до трёх сотен единиц.

Дмитрий Песков прокомментировал происходящее. Он указал, что всё происходит в строгих законодательных рамках. Причина вооружения формирований проста – накаленная обстановка в регионе. С украинской стороны неоднократно совершались нападения, есть пострадавшие среди мирных жителей. Бойцы, вошедшие в народную дружину, изъявили волю самостоятельно защищать свои жизни. В руководстве РФ уважают данное решение.