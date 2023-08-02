По данным на 17:17 мск, доллар рос на 1,87%, до 94,06 рубля. К 17:30 мск курс доллара замедлил рост до 93,89 рубля (+1,69%). В то же время курс евро рос на 1,3%, достигая 102,5 рубля, а юань составлял 13,025 рубля (+1,46%).

Российская валюта продолжает уверенно терять свои позиции. Доллар поднялся в стоимости до 94, а евро – до 102 рублей. Такая ситуация негативно повлияет даже на российских геймеров.

Согласно информации, взятой с Московской биржи, 2 августа доллар преодолел рубеж в 94 рубля, начиная с марта прошлого года. Евро же достиг отметки в 102 рубля.

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Михаил Зельцер, являющийся экспертом по фондовому рынку, заявил, что национальная российская валюта так и будет находиться в нестабильном состоянии, ведь есть множество неизвестных переменных. Дмитрий Бабин, также являющийся финансистом, поделился своим мнение на этот счёт.

Он полагает, что рубль «проседает» из-за повышенной заинтересованности в иностранной валюте и минимальных предложениях на неё. Этого недостаточно, чтобы компенсировать восстановившийся импорт. Ситуация становится критичной из-за постоянного убывания валюты за рубежи. Хуже всего, что деньги увозят в иностранные государства и европейские граждане, и россияне.

Пусть ситуация на рынке нефти и стала стабильнее, но это никак не может повлиять на падение рубля. Удается лишь тормозить процесс, удерживать его на одной планке. Выручка могла бы стать больше, но этому препятствуют санкции и множественные запреты, включая ценовой потолок на нефтепродукты.

Российские геймеры также прочувствуют всю тяжесть ситуации. Им придется переплачивать за игры, если они приобретают их на иностранные аккаунты.