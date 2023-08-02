Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира российского подразделения.

Польские наемники предприняли попытку установки собственного флага в Херсонской области, но их оперативно разбили российские войска при помощи артиллерии. Подробности об этом приведены в СМИ.

Как утверждает командир подразделения ВС РФ, на украинских позициях часто замечают польских бойцов. Достаточно легко перехватить их переговоры по радио. В один из моментов российские солдаты увидели, что поляки разместили свои флаги прямо напротив них. ВС РФ восприняли это как оскорбительный жест, ответив надлежащим образом.

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Координаты бойцов противника были оперативно переданы артиллеристам. Вскоре они нанесли точный удар по дислокации бойцов. Новые флаги так и не появились.

Руководитель подразделения подчеркнул важность наблюдения за солдатами противника. Они регулярно пытаются менять свои посты, но и российские войска поступают аналогичным образом. Вдоль территории обустроено множество окопов, присутствует надежная маскировка, операторы беспилотников фиксируют все происходящее.