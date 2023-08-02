Как говорили классики: И вновь продолжается бой

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский рассказал, что на Украине возможно проведение полномасштабной мобилизации. Подробности изложены в видео, опубликованном в социальных сетях.

Дубинский считает, что руководство государства может принять данное решение уже ближе к зиме.

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Причина мобилизации проста и очевидна – затянувшееся контрнаступление. Требуется больше людских ресурсов, чтобы довести конфликт до логичного конца. Депутат подчеркивает, что наличие зарубежного вооружения – лишь половина дела. ВСУ испытывает серьезный кадровый «голод», поэтому от дополнительного оружия и боеприпасов сейчас мало толку. Вскоре вооружения будет больше чем тех, кто может из него стрелять.

О подготовке к мобилизации говорит многое. В военкоматах проводят «чистку», отправляются новые люди, копится техника. Также отсутствуют активные наступательные действия на передовой.

Киев надеется переломить ход битвы, прибегнув к такой мере – подчеркивает депутат.