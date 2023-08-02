Как сообщили в ведомстве, украинский беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен. Накануне были уничтожены три безэкипажных катера ВСУ, пытавшихся атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор.

В МО РФ рассказали об очередной попытке украинской стороны атаковать российские корабли, находящиеся в Черном море. Об этом стало известно из официального сообщения военного ведомства.

Представители МО РФ поделились подробностями. Российское судно выполняло миссию по сопровождению гражданского транспорта. Поздно ночью украинские силы предприняли попытку атаки на него, используя водный беспилотник – катер.

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Благодаря умелым действиям экипажа судна, а также оперативной реакции на происходящее, удалось обойтись без жертв и разрушений. Беспилотник обнаружили при помощи радаров, после чего уничтожили.

Но и это не все. Во вторник МО РФ опубликовало заявление о попытках ВСУ атаковать российские суда, занимающиеся исключительно гражданскими перевозками. Они не имеют отношения к военной сфере. Но ВМФ РФ удалось предотвратить страшный прецедент. Три водных беспилотника уничтожили бортовым вооружением боевых кораблей.