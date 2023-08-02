«Зеленский, надо прекращать огонь и садиться за стол переговоров с Путиным», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить все боевые действия, а после перейти к переговорам с Россией по причине провалившегося контрнаступления. С таким заявлением выступил Олег Соскин – бывший советник Леонида Кучмы.

Политик настаивает на том, чтобы Зеленский сложил оружие и приступил к переговорам с Россией.

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К мирному урегулированию конфликта есть множество предпосылок. Во-первых, в рядах ВСУ слишком много невосполнимых потерь. Вооружение, щедро поставляемое Западом, превращается в груды металлолома на поле боя. Во-вторых, нынешнее контрнаступление полностью провалилось. Чтобы начать новую атаку, Украине не хватит ни ресурсов, включая людских, ни вооружения. Данное сражение полностью проиграно.

Перед этим Соскин заявил о присутствующем среди граждан напряжении. Люди уже готовы «сорваться». Если Зеленский продолжит мобилизацию, итогом станет поднятие мятежа гражданами.

Бывший советник обратил внимание на важный факт. На первых порах мобилизации люди шли добровольцами, надеясь защитить свою страну. Сейчас же мужчин призывного возраста требуется задерживать, чтобы сопроводить на фронт. Также начинают подходить к концу средства, выделенные Европой.