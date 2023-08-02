«Суть в том, что Украина ведет конфликт высокой интенсивности на истощение с Россией, где она становится слабее с каждым днем, а Россия с каждым днем ​​становится сильнее», — сказал Риттер.

Конфликт между Россией и Украиной с каждым днем приближается к закономерному итогу, но Киев продолжает терять свою мощь, при этом Москва лишь набирает силу. Такого мнения придерживается бывший американский разведчик Скотт Риттер.

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Специалист подчеркнул, что Украина выбрала неправильную тактику боя. Она решила ввязаться в бои на истощение с РФ, где оказалась в проигрышной позиции. Россия превосходит Киев во всем: вооружением, численностью войск, их опытом и умелым руководством.

Риттер подвел печальный итог – Украине не удалось дойти до первых российских рубежей даже за месяц контрнаступления. Изначально Киев рассчитывал разбить ВС РФ, откинув их к Азовскому морю.

Разведчик утверждает, что у Киева в запасе отсутствует такое количество солдат, которым можно оперативно восполнить потери и продолжить ведение боевых действий.

Перед этим поступило заявление от другого иностранного специалиста – Джима Рикардса. Он считает, что иностранная техника, передаваемая НАТО, оказалась бесполезной для Украины. Российские войска попросту уничтожили её. Некоторые единицы боевых машин и вовсе попали в распоряжение ВС РФ в качестве трофеев, либо отправились на изучение учеными.