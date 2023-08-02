В августе украинские пилоты должны приступить к обучению управлению F-16, но европейские страны не согласовали его план, поэтому США не могут дать для этого оборудование и учебные материалы

Украинские пилоты все ещё не приступили к обучению на американских истребителях F-16. Как утверждают иностранные СМИ, Белый дом до сих пор находится в ожидании составления окончательного плана тренировок.

Канал CNN, приведя ссылку на официальных лиц США, рассказал, что отсутствие данного плана является серьезной преградой. Без него американская Администрация не может передать материалы и оборудование для зарубежных истребителей, в том числе тренажеры, а также пособия для тренировок.

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Без отсутствия конкретного плана обучения сложно проработать детали. К примеру, потребуется ли украинским пилотам помощь американских асов или же они смогут самостоятельно пройти программу тренировок. Но иностранное ведомство готово помочь опытными инструкторами, чтобы ускорить процесс обучения.

Также остается открытым вопрос о том, какое именно государство даст свои самолеты для проведения тренировок. Между странами не установилась договоренность о дальнейшей отправке истребителей Украине.