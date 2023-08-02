Самолёты МиГ-31 производились на заводе «Сокол» с 1975 по 1994 год, всего было выпущено более 500 таких машин. Сегодня они по-прежнему успешно эксплуатируются в России и Казахстане.

В последние дни июля Россия заявила о поставках новой авиации в ВВС РФ. На вооружение приняли модернизированные модели истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые могут нести на себе гиперзвуковые ракеты «Кинжал». ВСУ оперативно отреагировали на происходящее, заявив, что поводы для паники отсутствуют.

Ровно в последний день июля поступило заявление от завода «Сокол», расположенного в Нижнем Новгороде. Представители предприятия заявили о завершении работ над заказом МО РФ и дальнейшей передаче военному ведомству самолетов МиГ-31.

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На заводе провели ряд ремонтных работ, полное обслуживание, а также модернизировали истребители. Обновленные модели сохранили свои летно-технически характеристики, но получить чуть больше функций, чем раньше. Представители предприятия не указали, до какой именно версии удалось модернизировать истребители.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал происходящее, озвучив своё мнение в местных СМИ. Он считает, что российские мастера не могли провести модернизацию имеющихся самолетов. Игнат подчеркнул, что под «прикрытием» ремонта они выпустили партию абсолютно новых истребителей.

Спикер был удручен появлением в распоряжении российских войск новых самолетов. Он подчеркнул, что это может вызвать трудности на поле боя. Но Игнат крайне скептично настроен к возможной модернизации, считая, что её попросту невозможно реализовать на данной модели.