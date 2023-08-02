Приключение по мотивам русской народной сказки «Василиса Прекрасная» расскажет, как юная героиня попала к Бабе Яге и что ей пришлось пережить.

Baba Yaga Games презентовали демоверсию новой игры «Василиса и Баба Яга». Ознакомиться с ней можно в платформе Steam. В основе сюжета лежит обычная русская сказка «Василиса Прекрасная». Игрокам предстоит наблюдать за жизнью купеческой дочери, попавшей в жильё Бабы Яги.

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Разработчики всерьез взялись за своё «детище». Они обещают незаурядный геймплей, интересные сюжетные повороты и достаточное количество жутких моментов. Для проекта студия взяла неадаптированные варианты сказок, в которых присутствуют элементы ужасов.

Чтобы поиграть в демоверсию, достаточно иметь процессор Intel Core i3-7100 и базовую видеокарту. Хватит GeForce GT 1030 и пары гигабайт оперативки. Как можно заметить, игра нетребовательная, поэтому насладиться ею смогут геймеры даже с маломощными ПК. Пробная версия размещена на платформе Steam.

Сейчас разработчики запустили «демку» в тестовом режиме. Окончательная дата выхода проекта остается неизвестной.