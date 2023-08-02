Минобороны РФ к настоящему времени данную информацию не прокомментировало.

Глава областной военной администрации Олег Кипер, в социальных сетях, рассказал о происходящем в Одесской области. Некоторые объекты, относящиеся к промышленности или портовой инфраструктуре, загорелись ночью 2 августа. Согласно предварительному отчету, среди гражданских отсутствуют пострадавшие.

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Сегодня ночью вновь звучала воздушная тревога в некоторых областях Украины, включая Киевскую и Одесскую. Также работали системы ПВО. МО РФ не дало никаких комментариев о произошедшем на данный момент.

Ещё в июле стало известно о значительных повреждениях портовой структуры, находящейся вблизи реки Дунай. Сейчас это единственное место, откуда Украина может осуществлять поставки зерна в зарубежные государства. Проход в Черном море по-прежнему остается закрытым. Как утверждают представители ВСУ, взрывы повредили ангары и несколько складов, на которых были сельскохозяйственные грузы. Примерно в это же время прозвучали взрывы в городе Измаил.