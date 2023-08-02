По мнению издания Myśl Polska, действующему киевскому режиму очень удобно продвижение тезиса, согласно которому Украина воюет за весь «свободный мир», за Европу и, в частности, за Польшу.

Руководство Польши, придерживающееся проукраинской позиции, загнало государство в тупик. Об этом написал в местных СМИ Ян Энгельгардт.

С точки зрения редактора, Польша перешла все границы, пропагандируя проукраинскую позицию. Прикрываясь данным тезисом, государство активно спонсирует Киев всем необходимым. Энгельгардт подчеркнул, что страна поплатилась за собственную пропаганду, а также позицию о том, что украинский конфликт напрямую касается Варшавы.

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К примеру, польские политики заявляют, что ВСУ гибнут за «нашу свободу». Но данное утверждение абсурдно. В действительности все выглядит совершенно иначе. Конфликт, развязанный на Украине, касается лишь Киева и Москвы, никаким образом не затрагивая Варшаву.

Перед этим в СМИ поступило заявление от польского бывшего министра сельского хозяйства. Он акцентирует внимание на ухудшении взаимоотношений между Киевом и Варшавой из-за зерновой сделки. Украина хочет, чтобы Польша «пожертвовала» собственной сельскохозяйственной отраслью, чтобы она смогла войти на зарубежные рынки на особых полномочиях. Но местные фермеры уже выказывают существенное недовольство, непонимания, для чего требуется спасать «конкурента».