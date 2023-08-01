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В Украине демографический кризис: скоро пенсионеров станет больше, чем работающих граждан
Как пишет президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, ссылаясь на исследование проведенное КШЭ, в 2030 году рабочая сила Украины сократится с 17,4 до 11,7 миллиона.

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Нынешний конфликт на Украине, вкупе с повальным уездом граждан из страны, ставит под вопрос численность населения государства в будущем. По подсчетам экспертов, уже к 2030 году количество проживающих людей упадет на 5 млн, составив всего 32 млн. Также есть риск, что пенсионеров будет больше, нежели работоспособных лиц.

Тимофей Милованов, занимающий пост президента Киевской школы экономики, считает, что к 2030 году значительно упадет рабочий потенциал. Количество дееспособных людей составит 11,7 млн, что почти на 6 млн меньше нынешних показателей.

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Сейчас население Украины составляет чуть больше 31 млн человек. И это с учетом беженцев, а также тех, кто переехал в РФ. На территории государства находится не более 12,5 млн работоспособных лиц, что уже является катастрофой.

До 2030 года ситуация продолжит обостряться. Отсутствие перспектив, разрушенная промышленность, неизвестность ввиду геополитических обстоятельств – всё это будет вынуждать молодежь искать лучшей жизни в зарубежных государствах. К 2030 году количество пенсионеров непременно превысит число работоспособных лиц.

Милованов считает, что к обозначенному сроку экономическая нагрузка на каждого работника составит 28,7 тыс. грн. Это вдвое больше, чем в 2021 году.

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#украина #сво #демография
Источник: unian.net
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