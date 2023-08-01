По всей украинской территории, согласно имеющимся сведениям, было осуществлено приблизительно 100 обысков, в процессе которых у спецслужб получилось разоблачить должностных лиц, которые предлагали призывникам уехать за границу по поддельным документам о непригодности к военной службе.

СБУ рассказала о повальном бегстве мужчин призывного возраста в иностранные государства. Ведомство опубликовало сообщение с подробностями в собственных социальных сетях.

Совсем недавно в Украине проводились многочисленные обыски, общее число операций превысило сотню. В ходе них СБУ удалось найти множество должностных лиц, способствовавших выезду призывников за пределы страны. В рамках помощи они обеспечивали мужчин поддельными документами, где указывалось об их непригодности к военной службе. Для выезда использовали КПП «Староказачье» в Одесской области.

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Услуга была дорогостоящей. В среднем брали по $9 тысяч. Желающие находились очень просто – в этом им способствовали посредники, работающие по всему западу Украины, а также ближе к центру государства.

О наказании провинившихся должностных лиц пока неизвестно. Им грозит тюремное заключение на длительный срок, а также лишение полномочий занимать какие-либо посты в будущем.