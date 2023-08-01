Военный аналитик Татаринов проанализировал некрологи, размещенные в социальных сетях. Они позволили оценить число безвозвратных потерь ВСУ. Поиск некрологов Татаринов осуществлял при помощи ключевых фраз, которыми украинцы отдают дань памяти погибшему воину.

Возможные потери украинской армии стали известны благодаря некрологам в социальных сетях. По информации от военного эксперта Руслана Татаринова, общее число погибших солдат ВСУ составляет порядка 284 000 человек.

Проверка проводилась с помощью регулярно публикуемых некрологов. Татаринов, в своем исследовании, использовал целевые фразы и запросы, которыми «поминают» бойцов.

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Достаточно скоро стало понятно, что за сутки в Украине гибнет много солдат – около 400 человек в день. Если же судить по общему количеству публикаций, количество потерь постепенно приближается к отметке в 290 тысяч человек.

Ранее в СМИ поступило заявление от командира подразделения украинской армии Дмитрия Кухарчука. Он считает, что ВСУ отделяет от победы только численное превосходство противника. Чтобы добиться цели, следует начать мобилизацию всех резервов, находящихся в тылу. С его точки зрения, это поможет переломить ход нынешнего конфликта.