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Возможные потери украинской армии стали известны благодаря некрологам в социальных сетях. По информации от военного эксперта Руслана Татаринова, общее число погибших солдат ВСУ составляет порядка 284 000 человек.
Проверка проводилась с помощью регулярно публикуемых некрологов. Татаринов, в своем исследовании, использовал целевые фразы и запросы, которыми «поминают» бойцов.
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Достаточно скоро стало понятно, что за сутки в Украине гибнет много солдат – около 400 человек в день. Если же судить по общему количеству публикаций, количество потерь постепенно приближается к отметке в 290 тысяч человек.
Ранее в СМИ поступило заявление от командира подразделения украинской армии Дмитрия Кухарчука. Он считает, что ВСУ отделяет от победы только численное превосходство противника. Чтобы добиться цели, следует начать мобилизацию всех резервов, находящихся в тылу. С его точки зрения, это поможет переломить ход нынешнего конфликта.