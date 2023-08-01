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СМИ: Потери ВСУ оценены в 284 тысячи солдат по некрологам в соцсетях
Военный аналитик Татаринов проанализировал некрологи, размещенные в социальных сетях. Они позволили оценить число безвозвратных потерь ВСУ. Поиск некрологов Татаринов осуществлял при помощи ключевых фраз, которыми украинцы отдают дань памяти погибшему воину.

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Возможные потери украинской армии стали известны благодаря некрологам в социальных сетях. По информации от военного эксперта Руслана Татаринова, общее число погибших солдат ВСУ составляет порядка 284 000 человек.

Проверка проводилась с помощью регулярно публикуемых некрологов. Татаринов, в своем исследовании, использовал целевые фразы и запросы, которыми «поминают» бойцов.

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Достаточно скоро стало понятно, что за сутки в Украине гибнет много солдат – около 400 человек в день. Если же судить по общему количеству публикаций, количество потерь постепенно приближается к отметке в 290 тысяч человек.

Ранее в СМИ поступило заявление от командира подразделения украинской армии Дмитрия Кухарчука. Он считает, что ВСУ отделяет от победы только численное превосходство противника. Чтобы добиться цели, следует начать мобилизацию всех резервов, находящихся в тылу. С его точки зрения, это поможет переломить ход нынешнего конфликта.

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#сво #всу #потери всу
Источник: lenta.ru
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