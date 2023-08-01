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Руководство Америки не представляет, чем бойцы ЧВК «Вагнер» могут представлять угрозу для Запада. С подобным заявлением выступил Джон Кирби, отвечающий за стратегические коммуникации в Совете безопасности Белого дома.
С точки зрения чиновника, «Вагнер» является «безобидным» для всех государств НАТО, включая Польшу.
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Кирби подчеркнул, что США поддерживает договоренность о взаимной помощи. Если же встанет вопрос о необходимости защиты земель альянса, Америка тут же выделит своих солдат и ресурсы. Но сейчас потребность отсутствует.
Перед этим стало известно от анонимных источников, что в Америке не желают признавать «Вагнер» террористами. Законодатели пытаются подбить руководство государства к этому, но получают отказы. Причина заключается в изменении политики в Африке, где сейчас находится часть наемников. Правительство Америки считает, что такой шаг ещё сильнее отдалит США от заключения договоренности с Мали и ЦАР.