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Казахстан отказал США в экстрадиции россиянина Кислицина и передаст его России
Господина Кислицина в июне задержали в Казахстане по запросу США.

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Россиянин Никита Кислицин стал «желанным гостем» сразу для двух государств – РФ и США. Казахстан же одобрил его экстрадицию в родные края, отказав в схожем запросе со стороны Америки. Об этом стало известно от Артема Оганова, представляющего генеральное консульство РФ в Алма-Ате.

Кислицин был задержан в Казахстане ещё полтора месяца назад. Инициатором ареста выступила Америка. ФБР выдвинуло обвинение на тему того, что он, а также группа его «друзей» хакеров, взломали социальную сеть LinkedIn, получив в распоряжение личную информацию иностранных пользователей. В России же Кислицин был заочно арестован за схожие правонарушения.

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Оганов подчеркнул, что задержанный отказывается просить убежища в Казахстане, намереваясь вернуться в Россию.

Суд РФ заочно арестовал Кислицина за несанкционированный доступ к информации, охраняемой соответствующим законом. Также за ним замечены случая вымогательства в крупных размерах.

В Казахстане отметили, что приоритет на передачу заключенного имеет Россия. Главным фактором стало гражданство Кислицина.

Ранее удалось обнаружить интересный факт. Кислицин – это ближайший человек основателю Group-IB Илье Сачкову. В конце июля его приговорили к тюремному заключению на 14 лет за государственную измену.

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#россия #сша #казахстан
Источник: ria.ru
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KillerOK
22:09
Вместо того, чтобы призвать Украину не ударять по Москве, это тупоголовые призывают Россию не отвечать на это... "логика", однако, интересная у них:))
В ЕС призвали Россию не использовать удары дронами по Москве как повод для эскалации конфликта на Украине
Vorvort
22:05
Жаль. Я видеокарту без проверки не беру, а мы из рпзных городов. Цена у тебя отличная, по идее с руками должны оторвать.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Григорий Скрипненко
22:04
Ну покажи как твой флагман тащит Remnant 2 или TLOU, кстати в последней твоя карта даже стабильные 60 фпс не тянет в нативе 4К, ну конечно - кривая игра, смотри выше 5 скринов...
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Pluzrepok
22:03
Я продавал в сборке. За 170.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Pluzrepok
22:02
Привет. В Питере. Asrok PG. Чек и гарантия озона (по моему с марта 2023)
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Vorvort
21:58
Чек, гарантия, в Москве?
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Евгений Сом
21:58
А что цена как то меняет производительность. Ну тогда покажи мне у АМД хоть за 200К видюху которая будет быстрее 4090.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Vorvort
21:57
Какая модель?
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Vorvort
21:56
Тру геймер играет в нативе, тем более на флагмане. А если флагман не тащит RTXT ультра в 4К с высоким fps - значит ты бета - тестер за свои же деньги.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Китя.
21:55
4070ti за сколько ушла ?
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
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