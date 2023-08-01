Господина Кислицина в июне задержали в Казахстане по запросу США.

Россиянин Никита Кислицин стал «желанным гостем» сразу для двух государств – РФ и США. Казахстан же одобрил его экстрадицию в родные края, отказав в схожем запросе со стороны Америки. Об этом стало известно от Артема Оганова, представляющего генеральное консульство РФ в Алма-Ате.

Кислицин был задержан в Казахстане ещё полтора месяца назад. Инициатором ареста выступила Америка. ФБР выдвинуло обвинение на тему того, что он, а также группа его «друзей» хакеров, взломали социальную сеть LinkedIn, получив в распоряжение личную информацию иностранных пользователей. В России же Кислицин был заочно арестован за схожие правонарушения.

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Оганов подчеркнул, что задержанный отказывается просить убежища в Казахстане, намереваясь вернуться в Россию.

Суд РФ заочно арестовал Кислицина за несанкционированный доступ к информации, охраняемой соответствующим законом. Также за ним замечены случая вымогательства в крупных размерах.

В Казахстане отметили, что приоритет на передачу заключенного имеет Россия. Главным фактором стало гражданство Кислицина.

Ранее удалось обнаружить интересный факт. Кислицин – это ближайший человек основателю Group-IB Илье Сачкову. В конце июля его приговорили к тюремному заключению на 14 лет за государственную измену.