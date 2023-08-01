"Вашингтон хочет перемирия на Украине, чтобы прекратить боевые действия и закрепить линию соприкосновения. Это даст им возможность отдохнуть и перевооружить ВСУ", - сказал он.

США желают добиться мира на Украине, чтобы воспользоваться затишьем с целью обновления вооружения ВСУ, в будущем нанеся новый удар по России. Такую позицию озвучил бывший советник ЦРУ Джим Рикардс.

Специалист подчеркивает, что Вашингтону необходимо сохранить оставшийся штат ВСУ, а также закрепить линию противостояния. Это станет превосходной возможностью для отдыха, а также поможет обновить вооружение украинской армии.

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С точки зрения Рикардса, Россия полностью превосходит ВСУ в данном столкновении. Лучшим подтверждением этого являются нетронутые оборонительные рубежи.

Ранее с СМИ пообщался бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он считает, что сильные обещания украинского лидера о том, что ВСУ прорвутся сквозь российскую оборону, были сокрушены в момент первого боя. Эксперт подчеркивает, что необходимо менять тактику. Нынешнее контрнаступление провалено.

Другой эксперт и вовсе предупреждает о вероятном развале ВСУ при давлении российских вооруженных сил.