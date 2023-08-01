"Почему российские войска так упорно сражаются?" — задался вопросом украинский солдат с позывным Кривбас.

Украинские силовики жалуются на стойкость российский военных, удерживающих оборонительные рубежи в зоне СВО. Об этом СМИ рассказали бойцы ВСУ.

Украинский солдат с позывным «Кривбас» задается вопросом о том, почему ВС РФ проявляют такое упорство и рвение, удерживая позиции даже при серьезном штурме.

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В публикации СМИ указывается, что российские войска не просто оказывают сопротивление, оно становится все сильнее. Украинские бойцы уже отчаялись, не надеясь проникнуть за оборонительные рубежи.

Один из солдат ВСУ честно признался журналистам об усталости. Он ощущает поддержку от собственных граждан, но затянувшийся конфликт, в ходе которого не достигнуты хоть какие-либо результаты, морально изматывает.

Европейские страны и Киев значительно недооценили российские оборонительные рубежи. ВС РФ не только возвели укрепления, но и разместили перед позициями множество ловушек вроде ям, рвов и мин. Они стали причиной уничтожения сотен единиц зарубежной техники.