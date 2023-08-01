"Россия установила минные поля инновационными способами. В результате украинские войска понесли значительные потери и снизили темпы продвижения", — отметил старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований в Филадельфии Роб Ли.

Зарубежное издание NYT опубликовало материал о действиях российских военных на передовой, сославшись на экспертов. В публикации указано, что ВС РФ разместили мины особым способом, что стало причиной разгрома украинских бронированных машин.

Роб Ли, проводящий внешнеполитические исследования в Филадельфии, рассказал, что Россия не пользовалась стандартными способами расстановки мин. Ловушки были размещены с особым, современным подходом, что стало причиной поражения ВСУ при контрнаступлении, а его темпы значительно снизились.

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Иностранные эксперты считают, что мины – это один из главных «барьеров» для украинской армии. В распоряжении ВСУ отсутствует достаточное количество средств для разминирования, поэтому они не могут приблизиться к российским рубежам.

В материале подвели к итогу, что украинское контрнаступление полностью провалилось. ВСУ не удалось достичь значимых результатов на каком-либо из направлений.