Художественный фильм «Феррари» официально покажут в российских кинотеатрах. Премьера намечена на 21 декабря этого года. Лента расскажет биографию Энцо Феррари, основателя одноимённого автоконцерна.

Российские зрители смогут посмотреть «Феррари» раньше жителей Америки. Драма с элементами биографии и истории отправится в российский прокат 21 декабря, то есть за 4 дня до выхода в США.

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В кино действие разворачивается в конце 50-х годов. Ключевого персонажа, конструктора и автогонщика Энцо Феррари, в кинокартине играет Адам Драйвер. Он получил широкую известность благодаря съемкам в «Звездных войнах». Роль жены центрального персонажа Лауры Феррари исполняет Пенелопа Крус. Также в картине снимались Шейлин Вудли, Патрик Демпси, Масси Фурлан.

Фильм считается одним из самых ожидаемых новинок 2023 года. До этого режиссер Майкл Манн снимал «Схватку», «Джонни Д.» и «Последнего из могикан». Премьера новинки пройдет осенью на Венецианском кинофестивале. Съемки проводились на территории Италии с августа по октябрь 2022 года.