Для создания кратких сводок содержимого роликов, которые отображаются при прокрутке страницы или в поисковой выдаче, используется искусственный интеллект. Отмечается, что целью нововведения является улучшение пользовательского опыта и повышение эффективности поиска видео по интересам.

YouTube тестирует функцию, создающую описание к видео. Теперь, чтобы узнать примерное содержание ролика, его не надо открывать, что помогает сэкономить время, проведенное в Интернете.

Аннотация к видеозаписям появляется автоматически. Новая функция быстро генерирует сводки, которые позволяют понять, что находится в поисковике. Технология работает на базе искусственного интеллекта. Таким образом, пользователи смогут быстрее найти подходящий под свои интересы ролик.

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С 1 августа функция работает в экспериментальном режиме. Представители YouTube не стали уточнять, когда закончится тестирование. Доступ к ИИ-аннотациям получили не все пользователи. Если тестирование завершится успешно, нововведение появится в общедоступной версии YouTube.

Сейчас опция доступна на англоязычных видеороликах. Так как компания не предоставила информацию о том, какая именно технология создает короткие описания, пользователи стали делать предположения. В обществе сложилось впечатление, что задействованы алгоритмы, лежащие в основе Google Bard.