Устройство под названием Legion Go должно получить 8-дюймовый дисплей. Для сравнения, Steam Deck и ASUS ROG Ally оснащены экранами с диагональю 7 дюймов.

С компанией Valve достаточно сложно конкурировать в любой из сфер, будь то онлайн-сервис или же портативные устройства. Но китайская корпорация Lenovo готова вновь попытать удачу, выпустив на рынки очередного "убийцу Steam Deck". Подробности представлены в СМИ.

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Как утверждает портал Windows Central, устройство китайского производства будет называться Legion Go. Название достаточно интересное и примечательное. За основу будет взят мобильный процессор AMD Phoenix на 11 Виндовс. Будут ли иные спецификации – неизвестно. О предполагаемых сроках появления новинки на рынках тоже нет информации.

Lenovo уже несколько раз пыталась выпустить своё портативное устройство. К примеру, перед этим корпорация представила консоль Legion Play, работающую на Android, но задумка так и осталась штучными экземплярами, не поступив в массовое производство.

Крайне сложно представить, что Lenovo сможет выпустить замену Steam Deck. Стать конкурентом Valve можно при условии производства бюджетной продукции, либо портативного устройства, многократно превосходящего по техническим составляющим. Пока подобное представить сложно. Но игроки будут рады получить новинку, особенно за меньшие деньги, чем просит Valve.