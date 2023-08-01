В модификации будут добавлены такие особенности: вариативный сюжет, новые локации с рабочей симуляцией жизни, оружейный пак STCoP 3.5, графический мод G.S.W.R. 1.2.48.

Дата выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2 пока остается неизвестным. Пусть предполагаемая дата и составляет 2023 год, но со стороны разработчиков не поступало подтверждение или опровержение точных сроков. Но фанаты данной вселенной жаждут окунуться в приключения по чернобыльским землям. И это становится возможным благодаря разработчикам модов к старым частям.

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В сети опубликовали несколько скриншотов обновлений «За гранью реальности». За разработку отвечает энтузиаст, имеющий ник Redix. Сейчас он создает мод «За гранью реальность» для Call of Pripyat.

Модификация не затронет оригинальные события. Действия будут происходить в поселке, расположенном в Зоне отчуждения. Автор с трепетом относится к своему «детищу», так как сам является фанатом вселенной. Он обещает добавить качественные текстуры окружения, проработать НПС, а также изменить голос главного героя на озвучку Андрея Прохорова, что уже является несомненным плюсом.

Мод ожидается достаточно интересным. В нем будет система кармы, несколько концовок, предопределяемых действиями игроков, различные кат-сцены и игровые «плюшки», которые пока хранятся в тайне. Ожидается, что модификация выйдет уже в этом году.