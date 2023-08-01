Об это стало известно в новом отчете американского Института изучения войны.

Белоруссия начала активнее сотрудничать с Ираном в военной отрасли. Одна из предположительных причин настраивания «дружественных мостов» – это то, что оба государства оказывают поддержку РФ в нынешнем конфликте с Украиной.

Глава МО РФ генерал-лейтенант Виктор Хренин, во время своей очередной поездки в Иран, встретился с местным министром обороны. В ходе их беседы представитель Белоруссии мог заключить контракт на поставки беспилотников. Такого мнения придерживаются американские исследователи, изучающие войну.

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Главы военных ведомств встретились не просто так. Цель их беседы – заключение долгосрочного контракта на поставку вооружения. Белоруссия, с определенной вероятностью, желала заключить соглашение на изготовление БПЛА «Шахед» в пределах собственного государства.

Ранее со стороны США поступало заявление о том, что Иран спонсирует Россию беспилотниками. Но в государстве указали на беспочвенность обвинений.