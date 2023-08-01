Тема якобы нехватки боеприпасов в российской армии уже довольно длительное время не сходит со страниц как украинской, так и западной прессы.

Российская армия имеет определенные проблемы с психологическим состоянием. Об этом указывается в докладе МО Великобритании. Информация была предоставлена иностранными разведчиками.

Британцы подчеркнули, что на юге Украины ведутся постоянные бои. К примеру, вблизи Орехова атаки ВСУ отбиваются 58-й общевойсковой армией РФ. В подразделениях, приписанных к ней, присутствуют определенные проблемы. Солдаты вымотаны постоянными боями, ведущимися на протяжении двух месяцев. Но проблемы являются вероятными. Именно так приводится в докладе британских разведчиков.

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Аналогичная ситуация присутствует и на других направлениях. Российским войскам удается спокойно отстаивать оборонительные рубежи, но присутствуют трудности с координацией из-за того, что одновременно работают подразделения из разных дивизий. Также пока нет возможности провести ротацию.

В больших количества расходуются боеприпасы к артиллерии. Снабжение не поспевает подвозить новые снаряды. Российские военные ежедневно тратят десятки, если не сотни боеприпасов.

Британская разведка подчеркнула, что есть две ключевые «возможные» проблемы – это истощенность и отсутствие поставок вооружения. При этом российские оборонительные рубежи по-прежнему сохраняются неприступными.