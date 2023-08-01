Ученики и преподаватели школы магии внезапно оказались в розовых декорациях кукольного мира.

Этим летом состоялась премьера комедии «Барби». Фильм Греты Гервиг собрал более 750 миллионов долларов, это одна из самых обсуждаемых картин 2023 года. Давайте посмотрим, как бы выглядели герои экранизации романов Джоан Роулинг в кукольном стиле.

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Гарри Поттер еще никогда не выглядел таким гламурным парнем. В этом образе он похож на кузена Кена. Ему удалось сохранить свою индивидуальность: «мальчик, который выжил», оставил очки, хотя мог бы заменить их линзами.

Гермиона Грейнджер кажется уверенной в себе дивой. Розовое платье выглядит универсально. В таком романтическом луке можно отправиться не только на свидание с Роном, но и пойти в библиотеку.

Рон Уизли вырос в многодетной семье и не мог одеваться по последней моде. Одноклассник Гарри и Гермионы удивлен результатом преображения, но судя по выражению его лица, можно сделать вывод, что он хочет скрыть это.

Драко Малфой комфортно чувствует себя в новом стиле. В его глазах читается самоуверенность, он ощущает свое превосходство и искренне верит в то, что ему идеально подойдет любой образ.

После того Добби, домашнему эльфу семьи Малфоев, подарили носок, он наконец-то стал свободным. Эльф стильно выглядит в расслабленном луке из мира «Барби» в розовых оттенках. И он это прекрасно знает, ведь ему больше не надо искать чьего-либо одобрения.