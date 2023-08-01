Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Советник Шойгу назвал ЧВК инструментом для захвата власти
Эксперт отметил, что помимо военной составляющей, частные военные компании обладают собственными медийными ресурсами.

реклама

ЧВК – это инструмент, позволяющий захватить власть. Такой позиции придерживается советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий. Своё мнение он изложил в публикации для одного российского журнала. Его слова частично процитированы СМИ.

Согласно позиции автора материала, ЧВК можно расценивать как элемент, позволяющий разрушать государства. Те, кто владею такими компаниями, могут использовать большую силу, чтобы захватить власть в стране.

реклама

С точки зрения Ильницкого, у нынешних ЧВК имеется не только военная роль. Данные структуры оказывают существенное влияние и на медиа. К примеру, они взаимодействуют с СМИ, делятся успехами и поражениями, тем самым определяя отношение граждан к текущей ситуации. Государство же расценивает ЧВК в качестве кормовой базы.

Ильницкий считает, что военные компании не могут существовать в «открытом доступе». Их узаконивание приведет к тому, что государство развалится. Прибегнуть к применению военной силы – это прерогатива российского руководства. Пусть она остается закрепленной за ним.

Валентина Матвиенко также придерживается позиции об отказе введения закона о ЧВК. Но она готова рассмотреть подобный законопроект, если его начнут разрабатывать.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #чвк #шойгу
Источник: lenta.ru
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Министр обороны представил к государственным наградам экипаж танка Т-72Б3, уничтожившего колонну ВСУ
Российские корабли отразили атаку украинских беспилотников в Черном море
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети появилось видео, где гражданин Польши звонит в компанию ЧВК Вагнер для трудоустройства
16
Вокруг Крымского моста начали устанавливать боновые заграждения – украинские дроны больше не страшны
15
ЧВК "Вагнер" приостанавливает работу рекрутинговых центров на неопределённый срок
11
Немецкая пресса обвинила ВСУ в ошибочной тактике, приведшей к попаданию «лучшей БМП в мире» к России в качестве трофея
6
Пригожин объявил о прекращении набора бойцов в ЧВК «Вагнер»
2
Прототип четырехслотового кулера Nvidia имеет скрытый вентилятор
+
Экономика Германии вошла в стадию технической рецессии – но с газом у немцев проблем пока нет
6
Экс-советник ЦРУ: У Штатов заканчиваются ресурсы, которые предназначены для противостояния с Россией
3
СМИ: Лондон отложил признание «Вагнера» террористической организацией
1
Нигер приостановил поставки во Францию критически важного для её атомных электростанций урана
2
Часы Apple Watch SE 3 ожидаются в следующем году с огромным приростом производительности
+
Германия отказывает Киеву в поставке ракет Taurus
3
Российские бойцы захватили шведскую БМП и ракету Storm Shadow
2
Обученное на Западе украинское подразделение потеряло 9 из 10 американских машин MaxxPro
1
Российские хакеры «Солнцепёк» взломали одесского провайдера и рассылку "Одесса - русский город"
1
Мужчина из Сумской области хранил у себя дома российский танк Т-80УЕ-1 больше года
+
Китай вводит запрет на экспорт оборудования для БПЛА
+
GeForce GTX 970 за 4500 рублей проверили в современных играх — все ААА-хиты летают с высоким FPS
21
CNN: ВСУ активизировались и это указывает на начало нового этапа контрнаступления
4
Почему слабеющий американский ВПК положит конец союзным отношениям США и Израиля
+

Популярные статьи

И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
63
Почему Индия выбрала французские Rafale, если российские Су-30 МКИ быстрее, маневреннее и дешевле
16
Охота началась: что представляет из себя С-70 "Охотник" - новейший ударный БПЛА ВС РФ
2
"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО
7
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
46
Обновляем старый ПК без переплат – 3 лучшие игровые связки процессор+материнка для любого кошелька
12
Как правильно наносить термопасту на процессор
16
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Пользовательский интерфейс
15
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
112
Honkai: Star Rail - пропускаем Кафку и выбиваем Пожирателя Луны
9

Сейчас обсуждают

dimkahon
14:39
Пойди пукан охлади, воняешь ппц.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Vorvort
14:39
Только играешь ты с инпутлагом для 15 - 25 fps, с худшей картинкой и артефактами. И всё это ради пары отражений в лужах. 😂
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Vorvort
14:38
Я вчера только на корабле катался, сразу после того как статью написал. Так кто из нас тролль? 😂
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
dimkahon
14:36
"Знатоки технологий Nvidia скажут что fps можно увеличить с помощью технологии DLSS. Но вот беда - эта технология приводит к ухудшению картинки и возникновению артефактов в половине кадров (DLSS3 сост...
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Vorvort
14:35
В Ведьмаке 3 волосы у Геральта прикольные с этой технологией. Но когда эта технология появилась - она fps сажала на Radeon чуть ли не в 2 раза, а код был закрытый. Потому и не прижилась. Открытые стан...
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
daimos
14:35
Vorvort, лето, каникулы! Иди гуляй - в лес, на рыбалку, с друзьями! Вот явно когда человеку заняться нечем, а тролль грызет анус
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Ярослав Панарин
14:34
Сами себя оккупировали 300 лет назад что-ли?
Вокруг Крымского моста начали устанавливать боновые заграждения – украинские дроны больше не страшны
Vorvort
14:32
Два ползунка двинуть, максимально близко друг к другу: минимальную частоту и максимальную. Режим Advanced.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Winssy
14:32
В тетрис в 4к играешь?
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Евгений Сом
14:29
только для HDMI подключения и то возможно в последних дровах это уже давно убрали.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем