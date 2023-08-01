Эксперт отметил, что помимо военной составляющей, частные военные компании обладают собственными медийными ресурсами.

ЧВК – это инструмент, позволяющий захватить власть. Такой позиции придерживается советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий. Своё мнение он изложил в публикации для одного российского журнала. Его слова частично процитированы СМИ.

Согласно позиции автора материала, ЧВК можно расценивать как элемент, позволяющий разрушать государства. Те, кто владею такими компаниями, могут использовать большую силу, чтобы захватить власть в стране.

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С точки зрения Ильницкого, у нынешних ЧВК имеется не только военная роль. Данные структуры оказывают существенное влияние и на медиа. К примеру, они взаимодействуют с СМИ, делятся успехами и поражениями, тем самым определяя отношение граждан к текущей ситуации. Государство же расценивает ЧВК в качестве кормовой базы.

Ильницкий считает, что военные компании не могут существовать в «открытом доступе». Их узаконивание приведет к тому, что государство развалится. Прибегнуть к применению военной силы – это прерогатива российского руководства. Пусть она остается закрепленной за ним.

Валентина Матвиенко также придерживается позиции об отказе введения закона о ЧВК. Но она готова рассмотреть подобный законопроект, если его начнут разрабатывать.